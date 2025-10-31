;

Hombre fue asesinado a balazos dentro de una casa en San Ramón: disparos se habrían ejecutado desde el exterior

Se trata del segundo homicidio ocurrido en menos de 24 horas en la misma comuna, pues otro sujeto murió ayer tras ser baleado en la vía pública.

Ruth Cárcamo

X @ECOH_FiscaliaRM

X @ECOH_FiscaliaRM

El Equipo ECOH de la Fiscalía se encuentra investigando un homicidio en la comuna de San Ramón, región Metropolitana, donde un hombre recibió múltiples impactos balísticos.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió durante esta mañana al interior de una vivienda, ubicada en la calle Goycolea.

Revisa también

ADN

El fiscal Gamal Massú detalló que los disparos se habrían perpetrado –según los primeros antecedentes– “desde el exterior hasta el interior”, consignó Emol.

En ese sentido, indicó que el homicidio fue cometido “por sujetos que están trabajando en su individualización”. Para esto, personal de Labocar y del OS9 se encuentran trabajando en el lugar.

Este hecho se suma a otro asesinato ocurrido en menos de 24 horas en la misma comuna, donde durante la noche de este jueves un hombre recibió un disparo en la vía pública.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad