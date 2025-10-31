Hombre fue asesinado a balazos dentro de una casa en San Ramón: disparos se habrían ejecutado desde el exterior

El Equipo ECOH de la Fiscalía se encuentra investigando un homicidio en la comuna de San Ramón, región Metropolitana, donde un hombre recibió múltiples impactos balísticos .

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió durante esta mañana al interior de una vivienda, ubicada en la calle Goycolea.

El fiscal Gamal Massú detalló que los disparos se habrían perpetrado –según los primeros antecedentes– “desde el exterior hasta el interior” , consignó Emol.

En ese sentido, indicó que el homicidio fue cometido “por sujetos que están trabajando en su individualización”. Para esto, personal de Labocar y del OS9 se encuentran trabajando en el lugar.