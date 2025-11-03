;

Tras más de 24 horas de trabajo: Bomberos continúa monitoreando incendio en galpones de Zofri y mall funciona con normalidad

El siniestro se originó durante la noche del pasado sábado y se propagó rápidamente, lo que obligó a la movilización de unos 150 voluntarios de Bomberos.

Tras más de 24 horas de trabajo: Bomberos continúa monitoreando incendio en galpones de Zofri y mall funciona con normalidad

Tras más de 24 horas de trabajo: Bomberos continúa monitoreando incendio en galpones de Zofri y mall funciona con normalidad

Fue este fin de semana cuando se produjo un voraz incendio en el recinto amurallado de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), específicamente en la Manzana 23, afectando los galpones 6, 7 y 8.

Tras más de 24 horas, las llamas siguen activas en algunos puntos, por lo que cerca de 150 voluntarios de Bomberos trabajan para contener el siniestro, que ha destruido varios galpones del Barrio Industrial.

