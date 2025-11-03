El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tras más de 24 horas de trabajo: Bomberos continúa monitoreando incendio en galpones de Zofri y mall funciona con normalidad

Fue este fin de semana cuando se produjo un voraz incendio en el recinto amurallado de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), específicamente en la Manzana 23, afectando los galpones 6, 7 y 8.

Tras más de 24 horas, las llamas siguen activas en algunos puntos, por lo que cerca de 150 voluntarios de Bomberos trabajan para contener el siniestro, que ha destruido varios galpones del Barrio Industrial.

Debido a la alta concentración de humo , la Delegación Presidencial de Tarapacá determinó la suspensión de las actividades físicas en algunos establecimientos de la región.

Por otro lado, la administración de Zofri S.A. informó que el “Mall Zofri funcionará con normalidad” este lunes, y que el Recinto Amurallado I y el Barrio Industrial operarán parcialmente por los cortes de tránsito en calle Circunvalación.

En cambio, el Recinto Amurallado II permanecerá cerrado, con acceso exclusivo para vehículos de emergencia , Bomberos, Carabineros y autoridades.