Se les incautó marihuana, cocaína y otras sustancias: TENS del Hospital Gustavo Fricke son detenidos por tráfico de drogas

Quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual ante el Ministerio Público tras su formalización.

Cristóbal Álvarez

Se les incautó marihuana, cocaína y otras sustancias: TENS del Hospital Gustavo Fricke son detenidos por tráfico de drogas

Durante este lunes, el Ministerio Público formalizó a dos técnicos en enfermería del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, acusados de comercializar drogas al interior del centro de salud.

El caso comenzó cuando una funcionaria denunció haber sido agredida por un compañero de trabajo. Aunque la mujer inicialmente no quiso presentar una denuncia, otras colegas informaron a Carabineros que el mismo funcionario mantenía una actividad de venta de drogas dentro del hospital junto a su pareja, también integrante del equipo de salud.

A partir de esa alerta, personal policial llegó al recinto y revisó un vehículo estacionado en el lugar, propiedad del trabajador denunciado. En su interior se hallaron 5,6 gramos de marihuana elaborada, 5,2 gramos de clorhidrato de cocaína y dosis de clonazepam distribuidas en sachets, según información de La Estrella de Valparaíso.

“En el marco de las diligencias policiales, se detectó que el mismo funcionario y su pareja, también funcionaria del Hospital Gustavo Fricke, habrían ingresado sustancias ilícitas al recinto con fines de comercialización”, señaló el teniente Javier Carvajal.

“Tras una revisión de sus pertenencias y vehículo, se incautaron drogas como clonazepam, marihuana y cocaína, procediendo a la detención de ambos en el lugar”, añadió.

Ambos trabajadores fueron formalizados por infracción a la Ley 20.000, pero quedaron en libertad tras la audiencia.

“En atención a que no contaban con antecedentes penales, se establecieron como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual ante el Ministerio Público”, explicó la fiscal de turno, Marcia Rivas.

