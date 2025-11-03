Team Para Chile logra dos oros en el atletismo de los Juegos Parapanamericanos Juveniles / Instagram @teamparachile

Este lunes continúa la acción del Team Para Chile en los Juegos Parapanamericanos Juveniles, con un exitoso debut en el atletismo.

Luego de los primeros días de competencia en suelo nacional, hasta ayer, la delegación nacional sumaba un oro tras lo hecho por Cristóbal García en la clase 10 del para tenis de mesa.

Sin embargo, con el estreno en la pista del estadio Mario Recordón, en el Parque Deportivo Estadio Nacional, el Team Para Chile festejó por partida doble.

Quien sumó el segundo oro de la delegación fue María Jesús Lara, que se impuso en los 100 metros de la clase T47.

Minutos más tarde, Alexander Salas, también en la misma categoría, logró el oro en los 100 metros varones.

“Feliz por esta victoria. Estaba nervioso al principio, pero se me pasaron. Fue todo muy rápido. Escuchaba a mi familia, pero yo solo miré para adelante corriendo”, sentenció, feliz, en diálogo con el Comité Paralímpico de Chile.