;

Colegio Los Leones extiende su invicto en el país y se lleva el título de la Copa Chile de básquetbol 2025

El cuadro felino dejó atrás su eliminación de la Liga Sudamericana para dejar al local sin poder ganar el título en casa.

Carlos Madariaga

Colegio Los Leones extiende su invicto en el país y se lleva el título de la Copa Chile de básquetbol 2025

Colegio Los Leones extiende su invicto en el país y se lleva el título de la Copa Chile de básquetbol 2025 / The Match

Ayer domingo se resolvió la disputa de la Copa Chile 2025 de básquetbol, donde Colegio Los Leones volvió a demostrar su buen nivel a nivel local.

Luego de haber caído durante la semana en su grupo de la Liga Sudamericana, en Paraguay, los “felinos” se trasladaron a Valdivia para disputar el cuadrangular final de la Copa Chile.

Revisa también:

ADN

Pudiendo defender el invicto con el que se clasificaron a semifinales en el torneo de transición de la Liga Nacional de Básquetbol, pudieron avanzar hasta la final tras vencer 68-63 a Español de Osorno.

Ya en la final, debieron enfrentar al Club Deportivo Valdivia, que hizo pesar su localía al vencer en semis a la Universidad Católica por 92-61.

Aun cuando el CDV intentó mantener la tónica de la presión del público en la final, Colegio Los Leones terminó imponiéndose por 56-53, apoyado en los 17 puntos de Darrol Jones y las 16 unidades de Terrence Bieshaar, elegido el MVP de la final.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad