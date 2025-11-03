Colegio Los Leones extiende su invicto en el país y se lleva el título de la Copa Chile de básquetbol 2025
El cuadro felino dejó atrás su eliminación de la Liga Sudamericana para dejar al local sin poder ganar el título en casa.
Ayer domingo se resolvió la disputa de la Copa Chile 2025 de básquetbol, donde Colegio Los Leones volvió a demostrar su buen nivel a nivel local.
Luego de haber caído durante la semana en su grupo de la Liga Sudamericana, en Paraguay, los “felinos” se trasladaron a Valdivia para disputar el cuadrangular final de la Copa Chile.
Pudiendo defender el invicto con el que se clasificaron a semifinales en el torneo de transición de la Liga Nacional de Básquetbol, pudieron avanzar hasta la final tras vencer 68-63 a Español de Osorno.
Ya en la final, debieron enfrentar al Club Deportivo Valdivia, que hizo pesar su localía al vencer en semis a la Universidad Católica por 92-61.
Aun cuando el CDV intentó mantener la tónica de la presión del público en la final, Colegio Los Leones terminó imponiéndose por 56-53, apoyado en los 17 puntos de Darrol Jones y las 16 unidades de Terrence Bieshaar, elegido el MVP de la final.
