Colegio Los Leones extiende su invicto en el país y se lleva el título de la Copa Chile de básquetbol 2025

Ayer domingo se resolvió la disputa de la Copa Chile 2025 de básquetbol, donde Colegio Los Leones volvió a demostrar su buen nivel a nivel local.

Luego de haber caído durante la semana en su grupo de la Liga Sudamericana, en Paraguay, los “felinos” se trasladaron a Valdivia para disputar el cuadrangular final de la Copa Chile.

Pudiendo defender el invicto con el que se clasificaron a semifinales en el torneo de transición de la Liga Nacional de Básquetbol, pudieron avanzar hasta la final tras vencer 68-63 a Español de Osorno.

Ya en la final, debieron enfrentar al Club Deportivo Valdivia, que hizo pesar su localía al vencer en semis a la Universidad Católica por 92-61.

Aun cuando el CDV intentó mantener la tónica de la presión del público en la final, Colegio Los Leones terminó imponiéndose por 56-53, apoyado en los 17 puntos de Darrol Jones y las 16 unidades de Terrence Bieshaar, elegido el MVP de la final.