Chilenos alcanzan podio en la disputa de la fecha de la World Surf League en Iquique / Nicolás Díaz

El pasado fin de semana se cerró la disputa de dos fechas de la World Surf League en Chile: la semana pasada se desarrolló la etapa en Arica y ayer domingo cerró el evento en Iquique.

En la ola La Punta, en Playa Cavancha, con olas cercanas a tres metros de altura, el brasileño Douglas abrochó el doblete en aguas nacionales, superando en esta ocasión a su compatriota Ryan Kainalo, que ganó la categoría junior.

“Estoy muy agradecido de ganar esta etapa, quiero seguir avanzando en el ranking y aspirar a mayores competencias. Las olas de Iquique son de alto nivel”, señaló el campeón en Arica e Iquique, donde el chileno más destacado fue Noel de la Torre, que fue quinto en la categoría open y tercero a nivel junior.

En tanto, respecto de las damas, la batalla fue entre peruanas, con Arena Rodríguez logrando el trofeo con 11,87, superando los 10,14 de su compatriota Catalina Zariquiey.

“Me siento muy feliz de haber ganado en Iquique, es una ola que me gusta bastante, es muy especial, estoy orgullosa de mí y todas las peruanas. Son los y las mejores surfistas de la región”, señaló la campeona.

A nivel femenino en Chile, resaltó el nivel de Estela López, que logró un doble tercer lugar en las categorías junior y open.