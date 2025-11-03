;

Chilenos alcanzan podio en la disputa de la fecha de la World Surf League en Iquique

Estela López y Noel de la Torre fueron las actuaciones nacionales más destacadas en Cavancha.

Carlos Madariaga

Chilenos alcanzan podio en la disputa de la fecha de la World Surf League en Iquique

Chilenos alcanzan podio en la disputa de la fecha de la World Surf League en Iquique / Nicolás Díaz

El pasado fin de semana se cerró la disputa de dos fechas de la World Surf League en Chile: la semana pasada se desarrolló la etapa en Arica y ayer domingo cerró el evento en Iquique.

En la ola La Punta, en Playa Cavancha, con olas cercanas a tres metros de altura, el brasileño Douglas abrochó el doblete en aguas nacionales, superando en esta ocasión a su compatriota Ryan Kainalo, que ganó la categoría junior.

Revisa también:

ADN

“Estoy muy agradecido de ganar esta etapa, quiero seguir avanzando en el ranking y aspirar a mayores competencias. Las olas de Iquique son de alto nivel”, señaló el campeón en Arica e Iquique, donde el chileno más destacado fue Noel de la Torre, que fue quinto en la categoría open y tercero a nivel junior.

En tanto, respecto de las damas, la batalla fue entre peruanas, con Arena Rodríguez logrando el trofeo con 11,87, superando los 10,14 de su compatriota Catalina Zariquiey.

“Me siento muy feliz de haber ganado en Iquique, es una ola que me gusta bastante, es muy especial, estoy orgullosa de mí y todas las peruanas. Son los y las mejores surfistas de la región”, señaló la campeona.

A nivel femenino en Chile, resaltó el nivel de Estela López, que logró un doble tercer lugar en las categorías junior y open.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad