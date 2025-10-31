;

AUDIO. “El protocolo así lo exige”: rayos y truenos obligan a postergar la ceremonia inaugural de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

En conversación con ADN Deportes, el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, justificó la medida.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Suspenden ceremonia inaugural de los uegos Parapanamericanos Juveniles

Este viernes 31 de octubre estaba agendada la ceremonia inaugural de los Juegos Parapanamericanos Juveniles, en la explanada sur del Estadio Nacional.

Sin embargo, las malas condiciones climáticas durante las últimas horas en la Región Metropolitana llevaron a cancelar la celebración, donde estaba proyectado el desfile de los deportistas, además de un espectáculo musical.

“Es la lluvia un elemento. Sin embargo, el gran problema es que hay truenos y rayos sobre el estadio. Por razones de seguridad, la ceremonia debe ser modificada. Necesitamos actuar preventivamente. El protocolo para este tipo de situaciones así lo exige”, explicó a ADN Deportes el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

“En Peñalolén, el para tiro con arco también se suspendió por tormentas en los Juegos Parapanamericanos 2023″, recordó la máxima autoridad deportiva del país.

A través de un comunicado, la organización de los Juegos Parapanamericanos Juveniles indicó que se estudiará la realización de la ceremonia inaugural en el más breve plazo.

