Tabilo quiere extender su invicto ante Djokovic: cuándo juegan por el ATP 250 de Atenas, a qué hora y quién transmite por TV

El número 1 de Chile buscará el paso a los cuartos de final del torneo sobre cemento indoor.

Carlos Madariaga

Alejandro Tabilo logró superar el debut en el ATP 250 de Atenas, torneo sobre cancha dura indoor, en una dura batalla ante el australiano Adam Walton.

El premio para el nacional no es nada menor, pues por meterse en la segunda ronda será el rival, en el estreno en el torneo griego, del serbio Novak Djokovic.

Será la tercera ocasión en que el número 1 de Chile se enfrentará ante el que, para muchos, es el mejor tenista de la historia, con quien además tiene historial favorable.

El choque de este martes 4 de noviembre le permitirá a Alejandro Tabilo pelear por extender su foja contra “Nole”, donde luce victorias en el Masters 1000 de Roma el año pasado y en el Masters 1000 de Montecarlo esta temporada.

Eso sí, aquellos dos enfrentamientos fueron en arcilla, mientras que el choque por la segunda ronda de Atenas será en cancha dura indoor.

El partido entre Alejandro Tabilo y Novak Djokovic quedó agendado en el tercer turno del court central mañana martes, no antes de las 13:00 horas de Chile, encuentro que será transmisión en TV de la plataforma Disney+.

