“Sentí la necesidad de...”: el error de Cristián Campos en el funeral de Héctor “Tito” Noguera por el que tuvo que pedir disculpas

El actor Cristián Campos reconoció públicamente que no contaba con el permiso de la familia de Héctor Noguera para hablar durante el funeral del destacado intérprete, realizado el jueves pasado en el Campus Oriente.

Tras conocerse la molestia que generó su intervención, el artista lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas.

30 DE OCTUBRE DEL 2025 / SANTIAGO El actor Cristian Campos asiste a la ceremonia religiosa en memoria de Héctor Noguera realizado en el Templo Mayor del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante el día de su funeral. El destacado actor chileno falleció a los 88 años, dejando un legado fundamental en el teatro, la televisión y el cine nacional.

“Lamento haber provocado incomodidad, le pido mis sinceras disculpas a la familia Noguera. Lo que hice nunca tuvo un ánimo disruptivo”, señaló a The Clinic.

El artista explicó que, durante el velorio del martes, había manifestado su deseo de leer una carta en homenaje a su amigo, pero finalmente no fue incluido en la programación oficial. “El jueves vi que Alfredo Castro, que tampoco estaba en la lista, se subió al púlpito y dio un discurso. Entonces sentí la necesidad de entregar mis palabras”, relató.

Campos admitió que su decisión fue impulsiva y reconoció que no respetar el protocolo fue un error. “Sí, estuvo mal saltarse las reglas, pero lo hice con el ánimo de recordar a la gran persona que fue Tito”, señaló al mencionado medio, refiriéndose con afecto al fallecido actor. También explicó que tras la ceremonia viajó al litoral, por lo que no se enteró de inmediato del malestar generado por su intervención.

A pesar de la controversia, Campos aseguró sentirse en paz con lo expresado. “Mucha gente me ha felicitado por mis palabras, colegas y personas anónimas. Que solo se hable del hecho de que hablé sin permiso no refleja todo lo que ocurrió. Me quedo tranquilo porque lo hice desde el cariño y la admiración hacia Tito”, concluyó.