;

“Sentí la necesidad de...”: el error de Cristián Campos en el funeral de Héctor “Tito” Noguera por el que tuvo que pedir disculpas

“Lamento haber provocado incomodidad”, dijo el actor, que se hizo presente en los homenajes al fallecido artista nacional durante su funeral.

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram

El actor Cristián Campos reconoció públicamente que no contaba con el permiso de la familia de Héctor Noguera para hablar durante el funeral del destacado intérprete, realizado el jueves pasado en el Campus Oriente.

Tras conocerse la molestia que generó su intervención, el artista lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas.

ADN

30 DE OCTUBRE DEL 2025 / SANTIAGO El actor Cristian Campos asiste a la ceremonia religiosa en memoria de Héctor Noguera realizado en el Templo Mayor del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante el día de su funeral. El destacado actor chileno falleció a los 88 años, dejando un legado fundamental en el teatro, la televisión y el cine nacional. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

“Lamento haber provocado incomodidad, le pido mis sinceras disculpas a la familia Noguera. Lo que hice nunca tuvo un ánimo disruptivo”, señaló a The Clinic.

Revisa también

ADN

El artista explicó que, durante el velorio del martes, había manifestado su deseo de leer una carta en homenaje a su amigo, pero finalmente no fue incluido en la programación oficial. “El jueves vi que Alfredo Castro, que tampoco estaba en la lista, se subió al púlpito y dio un discurso. Entonces sentí la necesidad de entregar mis palabras”, relató.

Campos admitió que su decisión fue impulsiva y reconoció que no respetar el protocolo fue un error. “Sí, estuvo mal saltarse las reglas, pero lo hice con el ánimo de recordar a la gran persona que fue Tito”, señaló al mencionado medio, refiriéndose con afecto al fallecido actor. También explicó que tras la ceremonia viajó al litoral, por lo que no se enteró de inmediato del malestar generado por su intervención.

A pesar de la controversia, Campos aseguró sentirse en paz con lo expresado. “Mucha gente me ha felicitado por mis palabras, colegas y personas anónimas. Que solo se hable del hecho de que hablé sin permiso no refleja todo lo que ocurrió. Me quedo tranquilo porque lo hice desde el cariño y la admiración hacia Tito”, concluyó.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad