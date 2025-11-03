;

VIDEO. Terremoto en TV+: Ola de despidos golpea al programa de Ivette Vergara y Álvaro Escobar

“Ya hoy empiezo la búsqueda de peguita”, manifestó uno de los comunicadores afectados.

El canal TV+ vivió un nuevo movimiento interno que remeció su área de prensa. Los periodistas Matías Burboa y Claudia Salas, exintegrantes de Canal 13 y Mega respectivamente, confirmaron su salida del noticiero TV+ Informa, espacio conducido por Ivette Vergara y Álvaro Escobar, que llegará a su fin en noviembre de 2025.

En concreto, Burboa dio la noticia a sus seguidores a través de una historia en Instagram, donde, con tono reflexivo, reconoció que había sido despedido con un mes de aviso, echo que ya había comenzado a circular por portales de farándula.

“Me despidieron. Así que voy a trabajar acá hasta finales de noviembre. ¿Da pena? Por supuesto que sí, pero son cosas que pasan. Las historias siguen, esta hermosa comunidad no se acaba, solo mi paso por TV+”, expresó el periodista.

“Ya hoy empiezo la búsqueda de peguita", sumó el comunicador, quien además compartió en la red social un post en LinkedIn, en donde se mostró abierto a nuevos trabajos.

“Por ahora me permito publicar que estoy abierto a nuevas oportunidades laborales con ganas, entusiasmo y muchas expectativas. Jamás he encontrado una pega gracias a LinkedIn, pero heme aquí intentándolo una vez más“, escribió.

“Nos avisaron hace dos días”

Por su parte, Claudia Salas, también desvinculada, indicó a Página 7 que “nos avisaron hace dos días” y que la decisión no la sorprendió, pues el espacio informativo ya mostraba señales de término. “Creo que tiene sentido, viendo cómo venían las cosas”, comentó la periodista, quien antes participó en programas como Amiga, date cuenta y Toc Show.

