La reciente relación entre Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau ha generado titulares en todo el mundo. Pero la polémica subió un nivel cuando un conocido DJ aseguró haber saldo con ambos.

Todo comenzó durante una conversación en el podcast Smart Girl Dumb Questions, donde el músico comentó que Quebec era “una provincia muy cachonda”.

En medio del diálogo, el conductor señaló que la región también tenía “un primer ministro atractivo”, en referencia a Trudeau, a lo que el invitado respondió entre risas que él también lo había “frecuentado”.

El comentario causó sorpresa inmediata, sobre todo porque el artista mencionó que también tuvo una relación con Katy Perry, con quien estuvo vinculado sentimentalmente en 2014. La coincidencia temporal con el inicio público del romance entre Perry y Trudeau —vistos tomados de la mano en París el mes pasado— solo aumentó la curiosidad de los fanáticos.

¿Quién lo dijo?

Y ¿quién fue el autor de la revelación? Y la repuesta es Diplo, el famoso DJ y productor estadounidense de 46 años, reconocido por sus colaboraciones con artistas como Beyoncé y Madonna.

Durante el programa, Diplo afirmó en tono relajado que salir con el ex primer ministro fue “raro, porque normalmente no me atraen los políticos, pero él tenía algo especial”.

Pese al revuelo, la versión oficial del podcast aclaró luego en los comentarios de YouTube que todo había sido una broma. “¡Jajaja! No, esa parte era una broma (y lo de Fidel también)”, respondieron ante la avalancha de preguntas sobre si el romance era real.

Diplo y Katy Perry sí fueron pareja hace más de una década, y aunque su relación duró pocos meses, el DJ se ha mantenido en el radar mediático por sus comentarios irreverentes. Esta vez, sin embargo, su sentido del humor lo llevó a mezclar música, política y amor en un mismo remix viral.