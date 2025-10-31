Revelan molestia de familia de Héctor Noguera tras discurso no autorizado de Cristián Campos en su funeral

El mundo de la actuación chilena despidió este jueves a Héctor “Tito” Noguera, uno de los intérpretes más influyentes del teatro y la televisión nacional.

Su funeral se realizó en el Campus Oriente de la Universidad Católica, en una emotiva misa organizada por el equipo de Santiago a Mil, donde participaron familiares, colegas y alumnos del actor.

El homenaje incluyó lecturas, música y discursos cuidadosamente seleccionados por la familia, en una ceremonia pensada para mantener la sobriedad y el respeto que caracterizaban a Noguera.

El inesperado discurso

Sin embargo, un momento inesperado alteró el orden del acto. El actor Cristián Campos tomó la palabra sin estar incluido en el programa oficial, lo que generó molestia entre los cercanos al fallecido, recogió The Clinic.

Según confirmaron fuentes del entorno familiar al citado medio, solo los hijos de Noguera, junto a Ramón Núñez y Alfredo Castro —quienes habían pedido permiso previamente— estaban autorizados a hablar.

Campos subió al escenario de forma espontánea, sorprendiendo a los asistentes. Dirigiéndose primero a Claudia, viuda de Noguera, le dijo “tranquila, Claudia” antes de iniciar un discurso.

Aunque sus palabras fueron recibidas con aplausos, la familia manifestó su desagrado por el gesto, que calificaron de “imprudente”. Cercanos señalaron al porta que la intervención no solo fue una falta de respeto a la planificación del homenaje, sino que además terminó opacando el sentido íntimo de la despedida.