Operativo en Quilpué desarticula banda dedica al tráfico de drogas: se encontró casi un kilo de cocaína y armas

Se detuvo a 7 personas, todas de nacionalidad chilena, quienes quedaron a disposición del Juzgado de Garantía.

Operativo en Quilpué desarticula banda dedica al tráfico de drogas: se encontró casi un kilo de cocaína y armas

En un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, se logró desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.

El equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) allanó cinco casas y detuvo a 7 personas que integraban esta banda, cinco hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad chilena.

El operativo terminó con la incautación de 2.955 envoltorios de cocaína base (cerca de 970 gramos), 21,53 gramos de clorhidrato de cocaína y 17,32 gramos de ketamina, además de $1,3 millones en efectivo.

Además, se halló un arma a fogueo adaptada para el disparo con mira láser, una escopeta de fabricación artesanal, 13 cartuchos, junto con dos jockeys policiales falsos, dos fundas de pistola color verde olivo y un chaleco táctico negro.

Los siete detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Quilpué para su control de detención y posterior formalización.

