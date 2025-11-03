;

Qué está pasando en Sudán: violencia, hambre y una guerra civil que desangra al país africano

Expertos han advertido que la lucha por territorios clave podría llevar al país a una partición de facto.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Desde abril de 2023, Sudán está inmerso en una guerra civil entre las fuerzas del ejército regular, Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), lideradas por el general Abdel Fattah al‑Burhan, y la RSF, bajo el mando del general Mohamed Hamdan Dagalo (también conocido como “Hemedti”).

Todo comenzó como un enfrentamiento interno por el control del poder, tras el golpe de Estado de 2021, pero con el paso del tiempo, se ha convertido en un conflicto en el que la población civil es la que más sufre.

El pasado 26 de octubre de 2025, la RSF capturó El Fasher, la última gran ciudad en Darfur, aun bajo control del ejército. La caída se dio después de un asedio de 18 meses que había dejado a la ciudad al borde del colapso humanitario.

Una vez tomada la ciudad, organizaciones de derechos humanos han documentado ejecuciones sumarias, violencia sexual, desapariciones forzadas y saqueos a gran escala.

Ante este escenario, la crisis humanitaria ha escalado a niveles extremadamente graves: la hambruna se ha declarado oficialmente en El Fasher y en otras regiones de Sudán como Kaduqli (Sudán Sur Kordofán), dejando cientos de miles de personas al borde de la muerte por inanición.

En tanto, los desplazados internos —más de 12 millones desde el inicio de la guerra— conforman la crisis de desplazamiento más rápida y extensa del mundo en la actualidad.

Mientras que la población civil ha quedado atrapada entre el fuego cruzado, sin acceso a alimentos, servicios sanitarios ni rutas de escape seguras.

Hasta ahora no se vislumbra un camino claro hacia la paz. Expertos señalan que no existe una vía realista para un alto al fuego confiable, y que la lucha por territorios clave podría llevar al país a una partición de facto.

