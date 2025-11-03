;

Terremoto 6,3 en Afganistán deja al menos 20 muertos y más de 300 heridos

Este es el segundo terremoto registrado en el país en los últimos dos meses.

Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán, con epicentro situado cerca de una de las ciudades más grandes del país, Mazar-e Sharif, en horas de la madrugada de este lunes, causando la muerte de al menos 20 personas.

En las provincias de Balkh y Samangan “alrededor de 320 compatriotas fueron heridos y más de 20 murieron”, indicó Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud afgano.

Mohamadulah Hamad, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANGD), había reportado poco antes 143 heridos en la provincia de Samangan, quienes en su mayoría “regresaron a sus casas después de ser atendidos”.

Las deficientes redes de comunicación y falta de infraestructura suelen complicar las respuestas de emergencia en zonas montañosas. Las autoridades suelen tardar horas o días en llegar a los sitios remotos para evaluar los daños.

Epicentro cerca de Mazar-e Sharif

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo en Kholm, cerca de Mazar-e-Sharif, a una profundidad de 28 kilómetros.

El USGS emitió una alerta naranja en su sistema automatizado que genera información sobre el impacto de los terremotos, e indicó que “es probable que haya un número significativo de víctimas y que el desastre pueda extenderse”.

Las autoridades locales no informaron inicialmente de víctimas.

En Mazar-e-Sharif, numerosos habitantes salieron de sus viviendas por temor a posibles réplicas.

Las sacudidas se sintieron incluso en la capital, Kabul, según medios locales.

La agencia Reuters dijo que no pudo verificar de inmediato el alcance de los daños causados por el sismo, que ocurre apenas dos meses después de un mortífero terremoto en el este del país.

