Trump asegura que Rusia y China realizan pruebas nucleares “a gran profundidad bajo tierra”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que países como Rusia o China han realizado pruebas nucleares subterráneas que son desconocidas para el público.

Hay “ensayos de Rusia, de China, pero ellos no hablan de ello”, dijo en el programa “60 Minutes” de CBS al responder una pregunta sobre su sorpresiva orden para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos de nucleares si otros países los hacen.

“No se sabe con certeza dónde están haciendo las pruebas... Las realizan a gran profundidad bajo tierra , donde la gente desconoce exactamente qué está sucediendo”, añadió.

“Deberíamos hacer algo sobre desnuclearización”

Al respecto, Donald Trump insistió en que Estados Unidos debe probar también sus armas nucleares para “saber si funcionan”.

“Tenemos más armas nucleares que cualquier otro país. Rusia es el segundo. China es un tercero distante, pero estarán igualados en cinco años. Las fabrican rápido y creo que deberíamos hacer algo sobre desnuclearización ”, sostuvo.

El pasado miércoles, el mandatario escribió en redes sociales que “debido a los programas de pruebas (atómicas) de otros países” ha ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar armas nucleares estadounidenses “en igualdad de condiciones”.