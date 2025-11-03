;

Trump asegura que Rusia y China realizan pruebas nucleares “a gran profundidad bajo tierra”

Ante esto, el mandatario estadounidense ordenó que Estados Unidos lleve a cabo ensayos de nucleares “en igualdad de condiciones”.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images | Donald Trump

Getty Images | Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que países como Rusia o China han realizado pruebas nucleares subterráneas que son desconocidas para el público.

Hay “ensayos de Rusia, de China, pero ellos no hablan de ello”, dijo en el programa “60 Minutes” de CBS al responder una pregunta sobre su sorpresiva orden para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos de nucleares si otros países los hacen.

Revisa también

ADN

“No se sabe con certeza dónde están haciendo las pruebas... Las realizan a gran profundidad bajo tierra, donde la gente desconoce exactamente qué está sucediendo”, añadió.

“Deberíamos hacer algo sobre desnuclearización”

Al respecto, Donald Trump insistió en que Estados Unidos debe probar también sus armas nucleares para “saber si funcionan”.

“Tenemos más armas nucleares que cualquier otro país. Rusia es el segundo. China es un tercero distante, pero estarán igualados en cinco años. Las fabrican rápido y creo que deberíamos hacer algo sobre desnuclearización”, sostuvo.

El pasado miércoles, el mandatario escribió en redes sociales que “debido a los programas de pruebas (atómicas) de otros países” ha ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar armas nucleares estadounidenses “en igualdad de condiciones”.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad