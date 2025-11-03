Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 3 de noviembre, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Hoy, lunes 3 de noviembre, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla siete partidos.

Este encuentro dará el cierre a la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 3 de noviembre arrancará a las 19:00 horas, donde Palestino estrenará sus luminarias en el Municipal de La Cisterna enfrentando a Deportes Limache.

Piero Maza será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.