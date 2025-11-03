;

VIDEO. DT de Sao Paulo se rinde ante Gonzalo Tapia: “Aquí encontró confianza y está marcando la diferencia”

El formado en la Universidad Católica fue titular en el triunfo del “Sampa” ante Vasco da Gama en el Brasileirao.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Pedro H. Tesch

Gonzalo Tapia atraviesa un gran momento en São Paulo y este fin de semana volvió a ser titular en el conjunto brasileño, que venció 2-0 al Vasco da Gama.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador del “Tricolor”, Hernán Crespo, llenó de elogios al delantero chileno, quien además fue convocado nuevamente a La Roja para la fecha FIFA de noviembre.

El espíritu guerrero que tiene, de ir a luchar, pelear y jugar, nos ayudó. Tuvo una muy buena reacción. Después, claramente también uno tiene que pensar que necesitábamos un poquito más de energía adelante, por eso el cambio. Merecía seguir jugando”, expresó el exdelantero argentino.

Respecto a cómo se ha ganado un lugar en el once titular, Crespo comentó: “Llegó a un club grande como São Paulo, venía de otro importante como River, pero lo hizo con mucha humildad, con ganas de trabajar y de entender que necesitaba hacer un cambio”.

Lógicamente, aquí encontró confianza en los compañeros y en el cuerpo técnico. Y está trabajando muchísimo para el equipo. Sabe que a veces toca jugar, a veces entrar y a veces esperar, y ese es el tipo de jugador que, por lo menos, esta comisión técnica quiere. Cuando juega, marca la diferencia. Estoy muy contento con Gonzalo”, sentenció.

