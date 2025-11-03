;

VIDEO. “¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo revive el debate sobre quién es el mejor de la historia

El portugués volvió a ponerse por encima del astro argentino y encendió, una vez más, la eterna discusión entre ambos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Alexander Hassenstein - FIFA

El debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia ha tenido a dos protagonistas fijos desde comienzos de la década del 2000: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ambos delanteros, que ahora atraviesan la etapa final de sus carreras, dominaron el deporte durante años, protagonizando una de las rivalidades más memorables cuando defendían las camisetas del FC Barcelona y el Real Madrid, respectivamente.

Este lunes, “CR7” volvió a declarar que, a su parecer, él es el mejor jugador de todos los tiempos, en un adelanto de una entrevista con el periodista Piers Morgan, dichos que reavivaron el debate a nivel mundial.

El comunicador le recordó a Cristiano que Wayne Rooney comentó en una ocasión que el verdadero “GOAT” es Messi, a lo que el portugués respondió con firmeza: “No estoy de acuerdo, no quiero ser humilde”.

El diálogo completo saldrá a la luz este martes 4 de noviembre, pero las palabras del “Bicho” ya encendieron las redes sociales, que nuevamente ponen sobre la mesa la eterna discusión sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos.

