VIDEO. No podía mantenerse de pie: expulsan a la mascota de un equipo de fútbol por presentarse ebria e increpar a hinchas

El corpóreo del ST Albans City de Inglaterra dejó una vergonzosa imagen en la FA Cup.

Javier Catalán

No podía mantenerse de pie: expulsan a la mascota de un equipo de fútbol por presentarse ebria e increpar a hinchas

Los corpóreos se han transformado en una parte importante de la cultura de los clubes de fútbol en todo el mundo.

Estos personajes, que suelen ser muy queridos por los niños, normalmente muestran comportamientos acordes a lo que representan. Sin embargo, en Inglaterra, uno de ellos rompió todas las reglas.

En el encuentro de FA Cup entre Burton Albion y St Albans City, el corpóreo de este último equipo fue visto notablemente ebrio en la previa del partido, llegando incluso a caer al suelo producto de la embriaguez.

Efectivos de seguridad tuvieron que escoltarlo fuera del campo de juego, momento en el que, al pasar por una de las galerías, comenzó a increpar a los hinchas y a levantarles el dedo del medio.

Dentro de la cancha, las cosas tampoco salieron bien para el St Albans City, que cayó por 6-0 y quedó completamente eliminado de la competencia copera inglesa.

