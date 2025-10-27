¿Quién ganó? Inédita carrera de corpóreos en la previa a duelo de la Primera B / Twitter @Rangersdetalca_

Ayer domingo finalizó la disputa de la penúltima fecha de la Primera B, con el duelo entre Rangers de Talca y Deportes Concepción.

En el Bicentenario Iván Azócar, los rojinegros se impusieron 1-0, con gol de Ignacio Ibáñez, asegurando su lugar en la Liguilla de Ascenso al ubicarse quintos.

Sin embargo, en la previa al compromiso en la región del Maule, se produjo una particular situación: una carrera de corpóreos.

En vez de solo desfilar, las mascotas compitieron en la pista de recortán, donde Pocho y Ganchito, los corpóreos de Rangers de Talca, se enfrentaron a Teletin, representante de Teletón; el tradicional Señor PF, de uno de los auspiciadores del cuadro sureño; y Maulito, la mascota oficial de los Juegos Binacionales Maule 2025.

Si bien todos estaban en condiciones de competir, con el Señor PF sacando una leve ventaja inicial, Pocho terminó llevándose el triunfo, en medio de las risas y aplausos del público en Talca.