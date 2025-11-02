El panameño que conquistó Chile: Cecilio Waterman, el goleador del histórico título de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido hizo historia y se consagró campeón de la Primera División del fútbol chileno por primera vez en su historia, y uno de los grandes protagonistas de este título es su delantero centro, Cecilio Waterman.

El atacante panameño tiene una larga relación con Chile, y conseguir su primera copa a nivel profesional en nuestro país es un logro que seguramente no olvidará jamás.

Su aventura en territorio chileno comenzó en 2020, cuando recaló en Universidad de Concepción, proveniente de Plaza Colonia de Uruguay. En su primera temporada con el “Campanil” sorprendió a todos y, pese al descenso del equipo a la Primera B, anotó 16 goles, cifras que le valieron mantenerse en la categoría de honor.

Everton fue el club que decidió ficharlo para la temporada siguiente, pero las cosas no salieron como él esperaba. En el cuadro viñamarino no mostró su mejor versión y solo convirtió 6 goles, por lo que no continuó en el equipo tras finalizar el año.

Su carrera en Chile se relanzó en Cobresal, escuadra en la que permaneció durante dos temporadas y alcanzó a marcar 23 tantos. Aquellos números le permitieron dar el salto al extranjero: Alianza Lima fue el club que apostó por él a comienzos de 2024.

Sin embargo, su paso por Perú fue un tropiezo. Solo estuvo un año y convirtió en 5 ocasiones, lo que provocó el descontento de los hinchas del conjunto “íntimo”. Fue entonces cuando apareció Coquimbo Unido, que lo trajo de regreso a Chile para devolverle la confianza y la sonrisa.

El año 2025 ha sido de ensueño tanto para el equipo como para él. Aunque no compitió entre los máximos goleadores del torneo, fue el artillero principal del aurinegro con 9 goles en el campeonato (y 2 más en Copa Chile).

Además, se transformó en una pieza clave del sistema de Esteban González, siendo ese pilar ofensivo que permite al equipo sostener el balón y lanzar los veloces contraataques que caracterizaron al campeón. Como corolario, se despachó con el gol que selló el título hoy domingo ante Unión La Calera.

No es común ver a futbolistas centroamericanos destacando en el fútbol chileno, y si bien Cecilio Waterman no es el primero en levantar un título, sus sólidas campañas desde su arribo en 2020 podrían colocarlo entre los mejores jugadores caribeños en la historia del Campeonato Nacional.