Matías Zaldivia alcanza importante logro con la camiseta de la U en la derrota contra Huachipato

El defensor argentino nacionalizado chileno, Matías Zaldivia, alcanzó un nuevo hito en su carrera al disputar su partido número 100 con la camiseta de Universidad de Chile.

El logro se concretó en el encuentro disputado ante Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano, por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. Partido que ganaron las locales por 1 a 0.

Zaldivia, quien llegó al club proveniente de Colo Colo en diciembre de 2022 y actualmente es uno de los referentes del plantel, ha sido capitán en diversas oportunidades y pieza clave en la defensa azul.

Desde la institución destacaron su compromiso y liderazgo dentro del campo de juego.“Se caracteriza por su liderazgo en el campo y por ser poseedor de una gran capacidad para recuperar balones e imponerse en el juego aéreo”, señalan.

“¡Felicidades, Mati Zaldivia! Que sean muchos más”, reza la publicación que el club le dedicó al “León”, cómo le dicen sus compañeros. Con la camiseta laica, el jugador ha levantado una Copa Chile en 2024 y una Supercopa en 2025.