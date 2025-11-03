Marcelo Corrales vistió la camiseta de Coquimbo Unido entre 2004 y 2007, además de un breve periodo en 2010, tiempo que le bastó para convertirse en el máximo goleador histórico del cuadro aurinegro en Primera División.

El formado en Palestino estuvo este lunes en el corte de cinta de las nuevas luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna, donde, en conversación con ADN Deportes, recordó su paso por el conjunto “Pirata” y felicitó al plantel actual por conseguir el título del Campeonato Nacional.

“Yo siempre he dicho que tengo dos amores en el fútbol: Palestino, que es donde nací, y Coquimbo, que lo llevo en el corazón también”, comenzó diciendo el exfutbolista.

“Yo estuve peleando una final y no se pudo ganar, pero ahora lo consiguieron. Sentí una alegría muy grande cuando supe que Coquimbo iba a ser campeón, la gente se lo merece, es una institución muy linda”, agregó.

Al ser consultado por la hinchada del “Barbón”, respondió: “Hay dos instituciones que la hinchada está en las buenas y en las malas contigo: Universidad de Chile, donde tuve la suerte de jugar, y Coquimbo Unido. La gente que jugó en Coquimbo sabe del sentimiento de esa ciudad”.

“Felicito al ‘Chino’ González, que hizo una gran campaña. Para tener un logro, tienes que tener una buena cabeza, y eso lo demostró. Hay un buen club, buenos jugadores y la mano que está al frente lo hizo todo bien”, sentenció Corrales.