;

AUDIO. “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”

Marcelo Corrales, máximo goleador de los aurinegros en Primera División, abordó el histórico título del “Barbón”, en conversación exclusiva con ADN Deportes.

Javier Catalán

Matías Canessa

Marcelo Corrales en conversación con ADN Deportes

Marcelo Corrales en conversación con ADN Deportes

05:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Marcelo Corrales vistió la camiseta de Coquimbo Unido entre 2004 y 2007, además de un breve periodo en 2010, tiempo que le bastó para convertirse en el máximo goleador histórico del cuadro aurinegro en Primera División.

El formado en Palestino estuvo este lunes en el corte de cinta de las nuevas luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna, donde, en conversación con ADN Deportes, recordó su paso por el conjunto “Pirata” y felicitó al plantel actual por conseguir el título del Campeonato Nacional.

“Yo siempre he dicho que tengo dos amores en el fútbol: Palestino, que es donde nací, y Coquimbo, que lo llevo en el corazón también”, comenzó diciendo el exfutbolista.

Revisa también:

ADN

“Yo estuve peleando una final y no se pudo ganar, pero ahora lo consiguieron. Sentí una alegría muy grande cuando supe que Coquimbo iba a ser campeón, la gente se lo merece, es una institución muy linda”, agregó.

Al ser consultado por la hinchada del “Barbón”, respondió: “Hay dos instituciones que la hinchada está en las buenas y en las malas contigo: Universidad de Chile, donde tuve la suerte de jugar, y Coquimbo Unido. La gente que jugó en Coquimbo sabe del sentimiento de esa ciudad”.

Felicito al ‘Chino’ González, que hizo una gran campaña. Para tener un logro, tienes que tener una buena cabeza, y eso lo demostró. Hay un buen club, buenos jugadores y la mano que está al frente lo hizo todo bien”, sentenció Corrales.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad