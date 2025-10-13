;

“No vamos a tirar la toalla”: Matías Zaldivia confía en que la U aún puede pelear el Campeonato Nacional con Coquimbo

El defensor de la Universidad de Chile destacó el triunfo sobre Palestino, señalando que “hasta el penal jugamos un partido perfecto”.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad de Chile se puso al día en el Campeonato Nacional con un sólido triunfo sobre Palestino, pese a haber jugado parte del primer tiempo y toda la segunda mitad con un jugador menos.

Uno de los que fue vital en el cuadro azul para mantener la ventaja obtenida tempranamente fue Matías Zaldivia, quien, una vez terminado el encuentro, valoró la victoria en la transmisión de TNT Sports.

Empezamos muy bien, hasta el penal jugamos un partido perfecto; después se hizo muy trabado. Palestino era un gran rival, estamos muy contentos”, comenzó diciendo el defensor.

Revisa también:

ADN

“Era un rival directo en la lucha por el título. Nosotros, hasta que numéricamente no nos dé, no vamos a tirar la toalla; hay que ganar todos los partidos”, agregó el chileno-argentino sobre su objetivo en el torneo.

Además, valoró volver a las canchas tras el receso por el Mundial Sub 20, pensando ya en el duelo ante Lanús. “Nos sirve también para comenzar a agarrar ritmo para el partido de Sudamericana”, sentenció Matías Zaldivia.

