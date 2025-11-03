Finiquitado el título de Coquimbo Unido, a falta de cuatro fechas, varias son las cosas que quedan pendientes en la temporada 2025 del Campeonato Nacional.

Esto porque el codiciado “Chile 2″ está al rojo vivo. La victoria de O’Higgins (74 pts) sobre la UC (48 pts) estrechó la lucha, metiéndose precisamente el ‘capo de provincia’, pero además abriéndole el apetito a Palestino (45 pts) y Cobresal (44 pts).

Incluso una perdida Universidad de Chile (42 pts) se puede ilusionar. Si bien cayó ante Huachipato, la posterior caída de los ‘cruzados’ le dio otra vida a los azules que, de ganar su partido pendiente ante Everton este miércoles, podrá meterse otra vez en la pelea por el cupo.

A falta de cuatro fechas para el final del torneo, Palestino, Cobresal, Audax Italiano y la Universidad de Chile estarían yendo a la Copa Sudamericana 2026, mientras que Colo Colo con 38 unidades, aún se ilusiona con obtener algo de dignidad en su año Centenario.

Por otra parte, la pelea por el descenso está muy avanzada. Deportes Iquique (15 pts) está cada vez más condenado a jugar en la Primera B el 2026, mientras que el otro descendido está entre Unión Española (21 pts), Deportes Limache (22 pts), Everton (23 pts) y Deportes La Serena (27 pts).