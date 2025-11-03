;

CLASIFICACIÓN. Se prende la lucha por el ‘Chile 2′: así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional

La victoria de O’Higgins sobre la UC le abrió el apetito a Palestino, Cobresal e incluso le dio vida a la U.

Gonzalo Miranda

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

Finiquitado el título de Coquimbo Unido, a falta de cuatro fechas, varias son las cosas que quedan pendientes en la temporada 2025 del Campeonato Nacional.

Esto porque el codiciado “Chile 2″ está al rojo vivo. La victoria de O’Higgins (74 pts) sobre la UC (48 pts) estrechó la lucha, metiéndose precisamente el ‘capo de provincia’, pero además abriéndole el apetito a Palestino (45 pts) y Cobresal (44 pts).

Incluso una perdida Universidad de Chile (42 pts) se puede ilusionar. Si bien cayó ante Huachipato, la posterior caída de los ‘cruzados’ le dio otra vida a los azules que, de ganar su partido pendiente ante Everton este miércoles, podrá meterse otra vez en la pelea por el cupo.

A falta de cuatro fechas para el final del torneo, Palestino, Cobresal, Audax Italiano y la Universidad de Chile estarían yendo a la Copa Sudamericana 2026, mientras que Colo Colo con 38 unidades, aún se ilusiona con obtener algo de dignidad en su año Centenario.

Por otra parte, la pelea por el descenso está muy avanzada. Deportes Iquique (15 pts) está cada vez más condenado a jugar en la Primera B el 2026, mientras que el otro descendido está entre Unión Española (21 pts), Deportes Limache (22 pts), Everton (23 pts) y Deportes La Serena (27 pts).

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad