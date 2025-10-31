TAS falla en contra de Santiago Morning y sella su descenso a la Segunda División Profesional

El fallo oficial del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS fue oficializado este viernes, donde Santiago Morning ha sido condenado a descender a la Segunda División Profesional , tras la revisión de su caso, relacionado con sanciones y denuncias por irregularidades en la temporada 2025.

La resolución, que fue presentada en días recientes, cierra el panorama de forma perjudicial para el ‘Chago’, que en febrero y octubre de fue sancionado con la resta puntos, en un proceso que fue recurrido ante el TAS.

El Tribunal resolvió:

Rechazar las apelaciones presentadas por Santiago Morning en los casos TAS 2025/A/11210 y TAS 2025/A/11280.

presentadas por Santiago Morning en los casos TAS 2025/A/11210 y TAS 2025/A/11280. Confirmar las decisiones previas adoptadas por la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP.

por la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP. Imponer los costos del proceso, incluyendo una contribución de CHF 2,000 para los honorarios legales y otros gastos relacionados.​

El fallo ha sido la sentencia definitiva, dejando al club en la misma situación que habían dictaminado anteriormente las instancias nacionales, ya sin posibilidad de que se le restituyan los nueve puntos que le fueron descontados inicialmente, dependiendo de futuras resoluciones del Tribunal de Arbitraje del Deporte.

De esta manera, Santiago Morning queda automáticamente, y sin opción de réplica o reclamo, relegado a la Segunda División Profesional del fútbol chileno.

Cabe destacar que el cálculo se da incluso si su apelación ante la segunda sala del Tribunal de Disciplina por la resta de otros seis puntos al disponer irregularmente en su staff técnico a Esteban Paredes fuera exitosa.

ÚLTIMO MINUTO: El TAS falló contra Santiago Morning @adnradiochile pic.twitter.com/IP88PFWGGM — edureportero (@edureportero) October 31, 2025

Duro golpe a un histórico

Santiago Morning, un club con historia en el fútbol chileno, ha vivido un año turbulento, marcado por sanciones económicas, denuncias y procesos judiciales relacionados con irregularidades administrativas y la participación de su gerente deportivo, Esteban Paredes, en el banco de suplentes sin licencia que lo habilitara para ello.

Estos hechos provocaron una serie de sanciones, que incluyen la pérdida de puntos y multas de carácter financiero, además de la caída en la clasificación.​

A pesar de las apelaciones y trámites realizados, la decisión del TAS llega como el golpe definitivo en cuanto a su descenso, con implicaciones directas para su futuro deportivo y su historia en el fútbol chileno.