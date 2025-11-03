El destapado festejo de Diego Sánchez tras coronarse campeón con Coquimbo Unido

Si hay un emblema de la exitosa campaña de Coquimbo Unido es el arquero Diego Sánchez.

A sus 38 años, el “Mono” demostró su vigencia para lograr el segundo título de Primera División en su carrera luego de lo hecho con Unión Española en el Apertura 2013.

“Queríamos esto, dar la vuelta olímpica con nuestra gente. Mantuvimos el arco en cero, asi que felices”, remarcó en diálogo con TNT Sports, donde también apuntó a finalizar con una de sus cábalas, el pelo color verde con el que jugó los últimos partidos.

Sin embargo, ese no fue el único gesto de Diego Sánchez, que en camarines reveló un particular tatuaje con el que disputó el triunfo ante Unión la Calera: “Es hoy”, se leía en la imagen, estampada a un costado de su cabeza.

Sin embargo, Diego Sánchez no se quedó ahí, pues reveló una apuesta que tenía con Cristian Zavala, pues se comprometió a postularse a Rey Guachaca si salían campeones.

Como si no fuera suficiente, además, el “Mono” siguió festejando hoy lunes, compartiendo una imagen suya, desnudo, en el balcón de su departamento. “Buen día, Coquimbo. Toy de campeón”, escribió el portero, sin pasar desapercibido por sus festejos.