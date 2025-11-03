;

El destapado festejo de Diego Sánchez tras coronarse campeón con Coquimbo Unido

El “Mono” no pasó desapercibido en medio de la euforia pirata, aun en el día después.

Carlos Madariaga

El destapado festejo de Diego Sánchez tras coronarse campeón con Coquimbo Unido

El destapado festejo de Diego Sánchez tras coronarse campeón con Coquimbo Unido / Twitter @diego13_sanchez

Si hay un emblema de la exitosa campaña de Coquimbo Unido es el arquero Diego Sánchez.

A sus 38 años, el “Mono” demostró su vigencia para lograr el segundo título de Primera División en su carrera luego de lo hecho con Unión Española en el Apertura 2013.

Revisa también:

ADN

Queríamos esto, dar la vuelta olímpica con nuestra gente. Mantuvimos el arco en cero, asi que felices”, remarcó en diálogo con TNT Sports, donde también apuntó a finalizar con una de sus cábalas, el pelo color verde con el que jugó los últimos partidos.

Sin embargo, ese no fue el único gesto de Diego Sánchez, que en camarines reveló un particular tatuaje con el que disputó el triunfo ante Unión la Calera: “Es hoy”, se leía en la imagen, estampada a un costado de su cabeza.

ADN

Instagram

Sin embargo, Diego Sánchez no se quedó ahí, pues reveló una apuesta que tenía con Cristian Zavala, pues se comprometió a postularse a Rey Guachaca si salían campeones.

Como si no fuera suficiente, además, el “Mono” siguió festejando hoy lunes, compartiendo una imagen suya, desnudo, en el balcón de su departamento. “Buen día, Coquimbo. Toy de campeón”, escribió el portero, sin pasar desapercibido por sus festejos.

ADN

Instagram

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad