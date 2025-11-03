VIDEOS. Insólito partido en Argentina: dos ex Colo Colo se pelean y golazo de un jugador con nombre inspirado en Iván Zamorano
El Sarmiento de Junín versus Platense estuvo marcado por una alocada presencia chilena.
Una insólita situación se vivió en Argentina con dos futbolistas con recientes pasos por Colo Colo.
En el partido en que Sarmiento de Junín empató 1-1 con Platense por el Torneo de Clausura, Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde protagonizaron un fuerte cara a cara, pese a ser compañeros de equipo.
Durante un tiro libre en contra, ambos exjugadores albos se disponían a formar la barrera cuando, de un momento a otro, comenzaron a increparse ante la mirada atónita de sus compañeros, siendo finalmente separados por un futbolista del equipo rival.
En el encuentro, Morales fue determinante, asistiendo en el gol con el que Sarmiento estuvo en ventaja durante gran parte del partido, aunque el tanto tuvo polémico por un posible fuera de juego del chileno.
Sin embargo, el triunfo se les escapó en los minutos finales, cuando Ronaldo Iván Martínez, delantero paraguayo cuyo nombre está inspirado en la recordada dupla del Inter de Milán formada por Ronaldo Nazario e Iván Zamorano, marcó el empate con una espectacular chilena.
