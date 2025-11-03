;

VIDEOS. Insólito partido en Argentina: dos ex Colo Colo se pelean y golazo de un jugador con nombre inspirado en Iván Zamorano

El Sarmiento de Junín versus Platense estuvo marcado por una alocada presencia chilena.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Una insólita situación se vivió en Argentina con dos futbolistas con recientes pasos por Colo Colo.

En el partido en que Sarmiento de Junín empató 1-1 con Platense por el Torneo de Clausura, Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde protagonizaron un fuerte cara a cara, pese a ser compañeros de equipo.

Durante un tiro libre en contra, ambos exjugadores albos se disponían a formar la barrera cuando, de un momento a otro, comenzaron a increparse ante la mirada atónita de sus compañeros, siendo finalmente separados por un futbolista del equipo rival.

Revisa también:

ADN

En el encuentro, Morales fue determinante, asistiendo en el gol con el que Sarmiento estuvo en ventaja durante gran parte del partido, aunque el tanto tuvo polémico por un posible fuera de juego del chileno.

Sin embargo, el triunfo se les escapó en los minutos finales, cuando Ronaldo Iván Martínez, delantero paraguayo cuyo nombre está inspirado en la recordada dupla del Inter de Milán formada por Ronaldo Nazario e Iván Zamorano, marcó el empate con una espectacular chilena.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad