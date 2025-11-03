Una insólita situación se vivió en Argentina con dos futbolistas con recientes pasos por Colo Colo.

En el partido en que Sarmiento de Junín empató 1-1 con Platense por el Torneo de Clausura, Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde protagonizaron un fuerte cara a cara, pese a ser compañeros de equipo.

¡QUÉ MOMENTO TENSO! Picante careo entre Insaurraldo y Morales, compañeros de Sarmiento. El que separó fue Vázquez, jugador de Platense. pic.twitter.com/xzQzFnQML1 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Durante un tiro libre en contra, ambos exjugadores albos se disponían a formar la barrera cuando, de un momento a otro, comenzaron a increparse ante la mirada atónita de sus compañeros, siendo finalmente separados por un futbolista del equipo rival.

En el encuentro, Morales fue determinante, asistiendo en el gol con el que Sarmiento estuvo en ventaja durante gran parte del partido, aunque el tanto tuvo polémico por un posible fuera de juego del chileno.

EL GOL DE SARMIENTO LO PROTESTÓ TODO PLATENSE: las líneas del VAR que mostraron la validación del gol de Díaz para el 1-0 parcial del Verde al Calamar. ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/pVcOF7DiVV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Sin embargo, el triunfo se les escapó en los minutos finales, cuando Ronaldo Iván Martínez, delantero paraguayo cuyo nombre está inspirado en la recordada dupla del Inter de Milán formada por Ronaldo Nazario e Iván Zamorano, marcó el empate con una espectacular chilena.