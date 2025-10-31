;

¿Quién quemó el metro durante el Estallido Social? Actor plantea impactantes teorías

La pregunta, una de las más repetidas luego de lo que se vivió el 18 de octubre, es el eje central de una arriesgada puesta en escena.

ADN Radio

Agencia Uno

Agencia Uno

¿Quién quemó el metro durante el Estallido Social? Esa es una de las preguntas más realizadas luego de todo lo que se vivió en el país tras el 18 de octubre.

Es que los atentados a las estaciones siguen siendo para varios una total incógnita, que ahora, seis años después, un arriesgado actor intenta darle algo de respuestas, con llamativas teorías al respecto.

Claudio Reyes escribe, dirige y protagoniza el monólogo “¿Y quién chucha lo quemó?" que se estará presentando de forma exclusiva este fin de semana, con funciones viernes, sábado y domingo a las 20 horas.

Todo esto en un nuevo espacio para el teatro en la comuna de Independencia, de nombre Sala Rubedo, que está ubicado a solo una cuadra del metro Plaza Chacabuco, y donde la entrada cuesta apenas 7 mil pesos.

Una propuesta que hace reflexionar a quienes todavía tienen la interrogante dando vueltas en sus cabezas, de la mano de un montaje creativo y musical, que emociona, impacta y sorprende.

