Choque entre bus RED y camión tres cuartos provoca cierre de importante cruce en el centro de Santiago

Durante la mañana de este lunes, un bus del sistema RED Movilidad protagonizó un accidente de tránsito tras chocar y provocar el volcamiento de un camión tres cuartos en el centro de Santiago.

Según información preliminar, uno de los conductores no habría respetado la luz roja del semáforo en el sector de Santa Isabel con Carmen, algo que está siendo investigado por personal policial.

Pese al impacto, no se reportaron heridos, ya que el bus transitaba sin pasajeros.

Más antecedentes los entregó el capitán Francisco Astudillo, de la Prefectura Central de Carabineros. “En calle Carmen con la intersección de Santa Isabel se produce una colisión, en el cual un vehículo de la empresa Subus de transporte público colisiona con un vehículo menor, y los hechos están siendo investigados, puesto que este es un cruce regulado por semáforo", señaló.

“Tengo que hacer presente que no mantenemos heridos en el lugar. El vehículo de transporte público se mantenía sin pasajeros al momento de la colisión. Y en este momento se están generando los cursos de acción con los cortes preventivos, hasta que los vehículos que se mantienen en dicha intersección sean retirados del lugar", agregó.

Se espera que por los trabajos en el lugar, el tránsito sea restablecido en dicha intersección pasadas las 08:00 horas, por lo que autoridades han llamado a los conductores a preferir alternativas.