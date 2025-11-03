;

Choque entre bus RED y camión tres cuartos provoca cierre de importante cruce en el centro de Santiago

Uno de los conductores no habría respetado la luz roja del semáforo en el sector de Santa Isabel con Carmen, algo que está siendo investigado.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Choque entre bus RED y camión tres cuartos provoca cierre de importante cruce en el centro de Santiago

Choque entre bus RED y camión tres cuartos provoca cierre de importante cruce en el centro de Santiago

02:13

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la mañana de este lunes, un bus del sistema RED Movilidad protagonizó un accidente de tránsito tras chocar y provocar el volcamiento de un camión tres cuartos en el centro de Santiago.

Según información preliminar, uno de los conductores no habría respetado la luz roja del semáforo en el sector de Santa Isabel con Carmen, algo que está siendo investigado por personal policial.

Pese al impacto, no se reportaron heridos, ya que el bus transitaba sin pasajeros.

Revisa también:

ADN

Más antecedentes los entregó el capitán Francisco Astudillo, de la Prefectura Central de Carabineros. “En calle Carmen con la intersección de Santa Isabel se produce una colisión, en el cual un vehículo de la empresa Subus de transporte público colisiona con un vehículo menor, y los hechos están siendo investigados, puesto que este es un cruce regulado por semáforo", señaló.

“Tengo que hacer presente que no mantenemos heridos en el lugar. El vehículo de transporte público se mantenía sin pasajeros al momento de la colisión. Y en este momento se están generando los cursos de acción con los cortes preventivos, hasta que los vehículos que se mantienen en dicha intersección sean retirados del lugar", agregó.

Se espera que por los trabajos en el lugar, el tránsito sea restablecido en dicha intersección pasadas las 08:00 horas, por lo que autoridades han llamado a los conductores a preferir alternativas.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad