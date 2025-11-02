Estaba amarrado en el patio de su casa: detienen a una mujer y dos hombres por robo con homicidio en Quilicura

Tras el brutal hallazgo de un cuerpo amarrado de pies y manos en el patio de su casa en Quilicura, Carabineros detuvo a 3 personas por este crimen.

Según consigna La Tercera, uniformados del Retén La Islita capturaron a una mujer y dos hombres tras la llamada de una vecina que alertó de que estas personas estaban quemando ropa con restos de sangre en un sitio eriazo.

Personal policial se constituyó en el lugar, donde verificó los hechos y procedió a la detención de estas tres personas.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Av. Lo Cruzat, comuna de Quilicura, donde estos sujetos ingresaron y amarraron de pies y manos a la víctima, huyendo en el vehículo de esta.

Precisamente, el automóvil en cuestión fue encontrado más temprano en Isla de Maipo.

Por lo mismo, se les imputará el delito de robo con homicidio.