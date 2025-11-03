Ingresó y no volvió a salir: encuentran cuerpo de hombre que murió ahogado en un tranque en Valparaíso / Francisco Vicencio Salinas

Durante este domingo, un hombre de 37 años fue hallado sin vida en el Tranque La Luz, en Curauma, región de Valparaíso.

De acuerdo con testigos, la víctima se había lanzado al agua junto a un grupo de personas, cuando de pronto se le perdió el rastro.

Según los primeros antecedentes, los acompañantes alertaron a las autoridades, lo que activó un operativo de búsqueda encabezado por el Cuerpo de Voluntarios de Botes Salvavidas de Valparaíso.

Finalmente, tras varias horas de búsqueda, los equipos de rescate encontraron el cuerpo sin vida del hombre que había sido reportado como desaparecido.

“Logramos rescatar lamentablemente sin vida el cuerpo de un joven masculino de aproximadamente 37 años, de 1,70, el cual fue entregado a las autoridades policiales para las pericias de rigor”, informó el capitán Hugo Montenegro Díaz.

El cuerpo fue entregado a las autoridades, que realizarán las pericias y diligencias necesarias para esclarecer las causas de su muerte.