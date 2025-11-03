Giro en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina: detienen a cuñado del fallecido / Hans Scott

Un giro tuvo la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años, y sus hijos gemelos de 17, hallados sin vida el 18 de octubre en La Reina.

Lo que en un principio se indagó como un presunto doble parricidio, dio un vuelco este lunes 3 de noviembre, cuando la Policía de Investigaciones detuvo al cuñado del fotógrafo por orden de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El arresto se concretó en el domicilio del imputado, ubicado en La Cañada, mismo terreno donde se emplazaba la casa de Cruz-Coke y sus hijos. Cercanos a la familia habían manifestado desde un inicio sus dudas sobre la versión inicial de parricidio.

Las tres víctimas mantenían un vínculo con la Fundación Teletón, mientras la madre de los jóvenes —quien se encontraba en Argentina por estudios al momento de los hechos— regresa ahora al país en medio de este nuevo escenario judicial. El caso continúa en desarrollo.