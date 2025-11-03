Corte Suprema revoca desafuero contra el diputado Sergio Bobadilla (UDI)

La Corte Suprema resolvió este lunes rechazar la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Sergio Bobadilla (UDI), revocando la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitida en septiembre.

Con ocho votos a favor y cinco en contra, el máximo tribunal acogió la apelación del parlamentario, quien fue denunciado por la periodista Josefa Barraza tras acusarlo de difundir información falsa en redes sociales.

El caso se originó luego de que Bobadilla afirmara que Barraza mantenía contratos con la Municipalidad de Recoleta y una supuesta relación con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

La denunciante consideró que las publicaciones afectaron su honra e interpuso acciones legales.

Sin embargo, con la resolución de la Suprema, Bobadilla mantendrá su fuero parlamentario y podrá continuar ejerciendo sus funciones mientras la investigación siga su curso.