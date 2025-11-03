;

Corte Suprema revoca desafuero contra el diputado Sergio Bobadilla (UDI)

El máximo tribunal acogió la apelación del parlamentario y dejó sin efecto la decisión de la Corte de Valparaíso, permitiéndole conservar su fuero e inmunidad.

Martín Neut

Sergio Bobadilla

Sergio Bobadilla / Oscar Guerra

La Corte Suprema resolvió este lunes rechazar la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Sergio Bobadilla (UDI), revocando la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitida en septiembre.

Con ocho votos a favor y cinco en contra, el máximo tribunal acogió la apelación del parlamentario, quien fue denunciado por la periodista Josefa Barraza tras acusarlo de difundir información falsa en redes sociales.

Revisa también:

ADN

El caso se originó luego de que Bobadilla afirmara que Barraza mantenía contratos con la Municipalidad de Recoleta y una supuesta relación con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

La denunciante consideró que las publicaciones afectaron su honra e interpuso acciones legales.

Sin embargo, con la resolución de la Suprema, Bobadilla mantendrá su fuero parlamentario y podrá continuar ejerciendo sus funciones mientras la investigación siga su curso.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad