Inminente huelga en LATAM tras votación de pilotos: esto respondió la empresa sobre funcionamientos de vuelos

El gremio denunció que la aerolínea mantiene una política laboral inflexible, pese a su favorable situación financiera.

El Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) aprobó con un 97% de los votos la huelga en el marco de su negociación colectiva, luego de rechazar la última oferta de la compañía.

A través de un comunicado, el gremio aseguró que la decisión refleja “unidad” y busca “recuperar las condiciones previas a 2020”, cuando los pilotos redujeron sus ingresos para sostener la empresa durante la pandemia.

Imagen referencial FOTO: AGENCIAUNO / Diego Martin

“Cinco años después, seguimos siendo el único estamento que no ha recuperado sus derechos laborales”, señaló el presidente del SPL, Mario Troncoso.

¿Qué dijo LATAM?

Pese al resultado, la huelga no será inmediata. LATAM Airlines solicitó este lunes a la Dirección del Trabajo iniciar una mediación obligatoria, instancia que se extenderá por al menos cinco días hábiles y que busca alcanzar un acuerdo antes de una eventual paralización.

La aerolínea confirmó que “durante la mediación, la operación continuará desarrollándose con total normalidad” y reafirmó su “compromiso con el diálogo y la continuidad del servicio”.

El sindicato acusa que la empresa, pese a registrar utilidades por US$1.500 millones en los últimos 18 meses, mantiene una “inflexible política laboral” al negarse a restituir beneficios previos a la crisis sanitaria.

“Esperábamos que primara la cordura”, afirmó Troncoso, quien advirtió que una huelga afectaría la conectividad del país y los fondos previsionales invertidos en la compañía. Por ahora, las conversaciones seguirán bajo la mediación de la autoridad laboral, sin impacto operativo en los vuelos.

