“Si no fuera por él, no estaría acá”: el inesperado agradecimiento de Cecilio Waterman tras ganar el título con Coquimbo Unido / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Uno de los héroes para el título que logró Coquimbo Unido fue su goleador, Cecilio Waterman.

El panameño se consolidó como el referente de ataque “pirata”, aun cuando no tuvo un inicio sencillo de año.

De hecho, recién pudo anotar su primer gol en la décima fecha del Campeonato Nacional 2025, por lo que destacó su evolución en la temporada, transformándose en el artillero del plantel, con 9 tantos.

“Es una alegría inmensa. En las primeras fechas había muchas críticas, que no hacía goles. Era normal. Dejé de dar entrevistas porque me quise enfocar en lo mío. Trabajé fuerte, humildemente, y se dieron los frutos dentro de la cancha. Gracias al cuerpo técnico, que me bancó cuando me tenía que bancar”, destacó Cecilio Waterman en diálogo con TNT Sports, valorando también la gestión de Esteban González.

“Es un entrenador simple. Da los conceptos claros. Lo que prioriza es el grupo ante todo. Hemos tirado todos hacia el mismo lado (...) Como grupo, nos hicimos fuertes. Pudimos entender los momentos de los partidos. Estoy muy contento. Es lindo lo que estamos viviendo”, argumentó el artillero, valorando el particular contexto que le permitió tener su revancha en el fútbol chileno.

“Es una cosa de locos. En 2023 con Cobresal nos merecíamos ese título. Me tocó descender con la U de Conce y ayer ascendieron. Hoy me toca ser campeón. Estoy muy agradecido con la gente de Chile, que me han tratado siempre de la misma manera”, dijo el atacante de 34 años, que recordó a un exdelantero de Coquimbo Unido como clave para su dulce presente en el puerto.

“En Perú no la pasé nada bien, me lesioné. Fui al América de Cali, no me dijeron nada por el hombro y Coquimbo me recibió bien. Quiero agradecerle a Rodrigo Holgado. Si no fuera por él, no estaría acá. Él llamó al presidente para decirle que yo estaba disponible. Uno tiene que ser agradecido en la vida”, cerró Cecilio Waterman.