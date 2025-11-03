Este lunes, ADN Hoy reunió a los candidatos del Distrito 13 —que abarca las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón— en una nueva jornada del ciclo de debates parlamentarios.

En el panel participaron Daniel Melo (PS), Cristián Moreira (UDI), Gael Yeomans (Frente Amplio) y Taryn Coopman (Partido Libertario), quienes discutieron sobre el levantamiento del secreto bancario como herramienta en la lucha contra el crimen organizado.

“La seguridad también se juega en la ruta del dinero”

El diputado socialista Daniel Melo defendió la medida, asegurando que es una herramienta clave para atacar el corazón de las organizaciones criminales. “Tenemos una tarea, que es garantizar el derecho a la seguridad de las familias chilenas. El levantamiento del secreto bancario es precisamente para perseguir la ruta del dinero, el lavado de activos. Hoy no tenemos esa herramienta para que sea más eficiente y eficaz”, dijo.

“ El que nada hace, nada teme ”, afirmó el parlamentario, agregando que “debería existir consenso nacional en avanzar en esto, porque el crimen organizado ya es de carácter transnacional”.

“Primero, transparencia en casa”

Desde el Partido Libertario, Taryn Coopman rechazó la propuesta. “Por supuesto que no apoyo el levantamiento”, dijo, asegurando que ya existen mecanismos judiciales rápidos y suficientes para acceder a información bancaria.

“Hoy, con una orden judicial fundada, en 24 horas se puede acceder a las cuentas. Si queremos hablar de transparencia, partamos por casa: test de drogas y apertura de cuentas corrientes para todos los parlamentarios. El que consume drogas paga las balas del narcotráfico”, sostuvo la candidata, apuntando además a casos recientes de parlamentarios que se negaron a someterse a dichos controles.

“Con rapidez, pero con control judicial”

El también diputado Cristián Moreira (UDI) planteó una posición intermedia. Si bien reconoció la importancia de agilizar las investigaciones, insistió en mantener la intervención de los tribunales.

“Estoy de acuerdo en que se levante, pero que lo sigan viendo los jueces. A mí me da más seguridad que lo vea un tribunal. Si queremos rapidez, entreguemos más recursos para que el proceso no demore más de 24 horas. No se trata de abrir cuentas arbitrariamente”, señaló, refiriéndose al proyecto de ley de inteligencia económica que busca ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero.

“Perseguir a los peces gordos”

Por su parte, Gael Yeomans (Frente Amplio) respaldó la iniciativa y criticó las reticencias del sector opositor. “No hay forma de terminar con el narcotráfico si no se puede seguir la ruta del dinero. Este proyecto apunta a los peces gordos, a quienes financian las redes criminales que afectan a nuestros barrios. No se trata de entregar información ‘a cualquiera’, sino de dotar a la fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero de herramientas efectivas para perseguir el lavado de activos”, explicó la diputada.

El debate evidenció las diferencias sobre los límites del Estado en materia de seguridad y transparencia. Mientras el oficialismo defienden el levantamiento del secreto bancario como un paso necesario para combatir el crimen organizado, la oposición insiste en resguardar la privacidad y mantener la intervención judicial en cada caso.

Revisa el debate completo aquí: