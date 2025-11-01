;

VIDEO. Harold Mayne-Nicholls definitivamente reconoce su error: “Haber votado por el SÍ me persigue”

El candidato presidencial fue “acorralado” en TVN donde no tuvo más opción que reconocer que se había equivocado, “convencido de lo contrario”.

Gonzalo Miranda

Harold Mayne-Nicholls

Harold Mayne-Nicholls

Que sí, que no, que nunca te decides...”, le dicen por estas horas a Harold Mayne-Nicholls. El candidato presidencial quedó expuesto en los últimos días, tras reconocer que en el Plebiscito de 1988 votó por el SÍ, cuando en reiteradas ocasiones dijo que lo había hecho por el NO.

El pasado jueves, el ex mandamás del fútbol chileno fue invitado al “Candidato: llegó tu hora”, instancia donde el periodista Iván Núñez lo “acorraló” ante la incongruencia de sus históricas respuestas.

Esto porque Mayne-Nicholls aseguró en dos entrevistas pasadas haber votado por el NO, pero hace algunas semanas, dijo que en realidad había votado por el SÍ.

“Votar por el SÍ o por el NO lo sitúa en lugares muy distintos. Es difícil que se haya confundido y se haya olvidado. A Pedro Carcuro le dijo que votó por el NO y se lo dice con mucha convicción, y a Felipe Bianchi le dice que votó por el SÍ. ¿Se equivocó, ocultó la verdad, la dijo a medias?, ¿Dónde se equivocó?”, le dijo Iván Núñez.

A lo que Mayne-Nicholls respondió: “en votar por el SÍ. Ahí me equivoqué también. Siempre quedé convencido de que había votado por el NO, habiendo votado por el SÍ después de todo lo que pasó. Me equivoqué”, sostuvo.

Yo creo que el error de haber votado por el SÍ me persigue y eso me hizo decirle a Pedro que había votado por el NO. Fue (por) la vergüenza, de todas maneras”, finalizó el candidato presidencial.

