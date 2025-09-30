;

Comisión de Seguridad tumba alza de atribuciones para la CMF: oposición rechaza levantar secreto bancario

Por 6 a 5 se cayó el artículo clave del Subsistema de Inteligencia Económica; el Gobierno evalúa reponerlo con mayores resguardos.

Mario Vergara

La Comisión de Seguridad de la Cámara rechazó —por 6 votos en contra y 5 a favor— el artículo que habilitaba a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a solicitar el levantamiento del secreto bancario en el marco del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. El bloque opositor votó en pleno contra la facultad, dando una señal de que no respaldará esta herramienta, que el Ejecutivo también buscaba extender a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El precepto caído permitía que la CMF, con voto favorable de al menos tres comisionados y por resolución fundada, requiriera a bancos y entidades fiscalizadas información de operaciones bancarias de personas determinadas, “sin restricción alguna” y aun si estuviera sujeta a secreto o reserva, cuando fuese indispensable para verificar infracciones a la normativa financiera. Para la oposición, el umbral era insuficiente para resguardar privacidad y debido proceso.

“Para quienes nos tomamos en serio el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución, no da lo mismo cómo se custodia la información privada”, señaló el diputado Diego Schalper (RN). A su vez, el jefe de bancada UDI, Henry Leal, cuestionó la gobernanza propuesta y preguntó por qué no se exploró que la solicitud la hiciera un “organismo verdaderamente autónomo”. Leal añadió que estaría disponible a respaldar una fórmula renovada si el requerimiento lo hace una institución independiente del gobierno o mediando control judicial.

Desde el Ejecutivo —representado por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner— se explicó que la norma buscaba corregir una asimetría surgida tras el traspaso de funciones desde la SBIF a la CMF: el personal mantuvo atribuciones, pero el fiscal de la CMF no, por lo que se pretendía uniformar la regla para quien investiga. En Chile Vamos emergen matices tras la apertura de Evelyn Matthei, quien se mostró a favor de levantar el secreto con autorización judicial previa, mientras que el Partido Republicano —según su jefe de bancada, Cristián Araya— adelantó que no apoyará la medida “bajo ninguna condición”, citando riesgos de filtraciones y mal manejo de datos sensibles, informa La Tercera.

Con el revés en comisión, el Gobierno deberá definir si repone la disposición en la Sala con cambios de diseño (por ejemplo, control judicial, organismo solicitante autónomo, mayores estándares de trazabilidad y custodia de la información, o umbrales probatorios más altos). El desenlace será clave para el Subsistema de Inteligencia Económica, que el Ejecutivo considera una pieza central para perseguir delitos financieros, reducir asimetrías de información y fortalecer la supervisión del mercado sin transgredir garantías fundamentales.

