Detienen a adolescente acusada de asesinar a su madre en Puerto Varas

Santiago

Una adolescente de 16 años fue detenida la tarde del sábado en el centro de Puerto Montt, luego de permanecer dos días prófuga tras asesinar a su madre de un disparo en la cabeza en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos. La menor fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, donde enfrentará cargos por parricidio.

El crimen quedó al descubierto el jueves 30 de octubre, cuando la Brigada de Homicidios de la PDI halló el cuerpo de una mujer de 33 años en su domicilio, con una herida de bala en la cabeza.

Tras las pericias en el sitio del suceso y el análisis de evidencia tecnológica, los detectives lograron determinar la participación de la hija de la víctima.

Según informó el comisario Carlos Saavedra, la menor habría escapado tras el ataque, permaneciendo oculta hasta su captura. Las diligencias continúan para establecer el motivo del crimen y las circunstancias exactas del hecho.