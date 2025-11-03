El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desconocidos disparan más de 30 balas contra familia en Huechuraba: indagan posible ajuste de cuentas

Durante la madrugada de este lunes, un grupo de desconocidos efectuó al menos 36 disparos contra una vivienda ubicada en calle Fiesta Chilena, en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana.

Según información policial, los atacantes se desplazaban en un vehículo desde el cual descendieron para disparar en reiteradas ocasiones hacia el domicilio, donde se encontraba una familia durmiendo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas , aunque las paredes y ventanales de la vivienda resultaron con múltiples impactos de bala.

De acuerdo con el fiscal Felipe Olivari, una de las principales hipótesis apunta a rencillas entre bandas o clanes familiares, aunque detalló que los moradores del inmueble no habrían colaborado mayormente con la investigación.

En el lugar, Carabineros levantó 36 vainas percutadas, mientras que la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las indagatorias para establecer las circunstancias y responsables del ataque.