;

Desconocidos disparan más de 30 balas contra familia en Huechuraba: indagan posible ajuste de cuentas

En el ataque no se registraron heridos, pero la PDI indaga un posible ajuste de cuentas entre bandas.

Cristóbal Álvarez

Desconocidos disparan más de 30 balas contra familia en Huechuraba: indagan posible ajuste de cuentas

Desconocidos disparan más de 30 balas contra familia en Huechuraba: indagan posible ajuste de cuentas

01:19

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la madrugada de este lunes, un grupo de desconocidos efectuó al menos 36 disparos contra una vivienda ubicada en calle Fiesta Chilena, en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana.

Según información policial, los atacantes se desplazaban en un vehículo desde el cual descendieron para disparar en reiteradas ocasiones hacia el domicilio, donde se encontraba una familia durmiendo.

Revisa también:

ADN

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque las paredes y ventanales de la vivienda resultaron con múltiples impactos de bala.

De acuerdo con el fiscal Felipe Olivari, una de las principales hipótesis apunta a rencillas entre bandas o clanes familiares, aunque detalló que los moradores del inmueble no habrían colaborado mayormente con la investigación.

En el lugar, Carabineros levantó 36 vainas percutadas, mientras que la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las indagatorias para establecer las circunstancias y responsables del ataque.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad