Atacaron desde un auto en movimiento: esto es lo que se sabe del tiroteo con más de 50 disparos en La Pintana

Un hombre quedó en riesgo vital y una mujer resultó herida tras ser acribillados mientras circulaban otro vehículo.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Atacaron desde un auto en movimiento: esto es lo que se sabe del tiroteo con más de 50 disparos en La Pintana

Atacaron desde un auto en movimiento: esto es lo que se sabe del tiroteo con más de 50 disparos en La Pintana

01:50

Un hombre quedó grave y en riesgo vital tras ser atacado a balazos mientras circulaba en automóvil por calle Ciudad de México, en la comuna de La Pintana.

El conductor —quien fue trasladado de urgencia al Hospital Padre Hurtado— recibió al menos un impacto de bala en la cabeza. Una mujer que lo acompañaba también resultó herida, con una lesión en una de sus manos.

De acuerdo con información preliminar, los disparos fueron realizados desde otro vehículo en movimiento, donde testigos reportaron más de 50 tiros en el lugar. Tras el ataque, el automóvil de las víctimas —un Kia Sorento de color blanco— terminó incrustado en una plazoleta, chocando contra un árbol y un contenedor de basura.

La Brigada de Homicidios Sur Metropolitana de la PDI trabaja en el sitio del suceso, en coordinación con ECOH del Ministerio Público. Se levantaron más de medio centenar de evidencias balísticas.

El fiscal Fernando Anais detalló que “al menos habría dos heridos a bala y existirían más de cincuenta evidencias balísticas encontradas en el lugar. Presumiblemente, participan más de un arma de fuego y también serían más de una persona las que podrían haber efectuado los disparos”.

Asimismo, precisó que se incautó un arma vinculada al hecho: “Lo que sí podemos establecer es que el arma mantiene un número de serie, el cual no correspondería con los antecedentes que se encuentran registrados en la DGM”.

Por ahora, se desconoce si se trató de una emboscada, ajuste de cuentas o ataque dirigido. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones continúan las diligencias para ubicar a los responsables.

