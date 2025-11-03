;

Corte Suprema revisa hoy el desafuero del diputado UDI Sergio Bobadilla

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ya había dado luz verde a la solicitud, motivo por el cual el parlamentario de oposición recurrió al máximo tribunal del país.

Juan Castillo

Agencia Unoo

Agencia Unoo

Este lunes 3 de noviembre, la Corte Suprema revisará el desafuero del diputado UDI, Sergio Bobadilla, quien fue acusado de injurias graves con publicidad en contra de la periodista Josefa Barraza.

El desafuero fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de que el parlamentario difundiera en sus redes sociales información falsa sobre la comunicadora, además de denostarla sexualmente.

Revisa también:

ADN

Por lo mismo, Bobadilla llevó el caso ante el máximo tribunal del país para evitar ser sometido a un proceso judicial y quedar suspendido de forma temporal de sus atribuciones legislativas.

En las publicaciones que el diputado UDI compartió, aseguró que la periodista tenía contratos con la Municipalidad de Recoleta, lo que el tribunal acreditó como falso, y compartió un chat manipulado que la vinculaba al líder de la CAM, Héctor Llaitul.

Si es que la Corte Suprema ratifica la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Bobadilla será desaforado y se sumará a la lista de parlamentarios que se encuentran en esta condición, como Miguel Ángel Calisto, Catalina Pérez, Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Joaquín Lavín León.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad