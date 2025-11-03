Corte Suprema revisa hoy el desafuero del diputado UDI Sergio Bobadilla

Este lunes 3 de noviembre, la Corte Suprema revisará el desafuero del diputado UDI, Sergio Bobadilla, quien fue acusado de injurias graves con publicidad en contra de la periodista Josefa Barraza.

El desafuero fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de que el parlamentario difundiera en sus redes sociales información falsa sobre la comunicadora, además de denostarla sexualmente.

Por lo mismo, Bobadilla llevó el caso ante el máximo tribunal del país para evitar ser sometido a un proceso judicial y quedar suspendido de forma temporal de sus atribuciones legislativas.

En las publicaciones que el diputado UDI compartió, aseguró que la periodista tenía contratos con la Municipalidad de Recoleta, lo que el tribunal acreditó como falso, y compartió un chat manipulado que la vinculaba al líder de la CAM, Héctor Llaitul.

Si es que la Corte Suprema ratifica la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Bobadilla será desaforado y se sumará a la lista de parlamentarios que se encuentran en esta condición, como Miguel Ángel Calisto, Catalina Pérez, Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Joaquín Lavín León.