Corte de Apelaciones de Valparaíso acepta solicitud de desafuero a diputado Sergio Bobadilla tras denuncia de periodista

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió acoger la solicitud de desafuero presentada por la periodista Josefa Barraza en contra del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y actual candidato a la reelección, Sergio Bobadilla.

Según la resolución, el parlamentario difundió en sus redes sociales información falsa sobre Barraza y la denostó sexualmente.

En concreto, entre las publicaciones, aseguró que la periodista tenía contratos con la Municipalidad de Recoleta, —lo que el tribunal acreditó como falso— y compartió un chat manipulado que la vinculaba al líder de la CAM, Héctor Llaitul.

“Se llega a la misma conclusión, porque esas otras publicaciones van en el mismo sentido y hacen más evidente la única intención de deshonrar, desacreditar y menospreciar a la periodista Sra. Barraza”, señala el fallo de la Corte.

En esa línea, el tribunal resolvió que “se acoge la solicitud requerida por doña Josefa Antonia Barraza Díaz y se declara que existe mérito y que, por ende, se hace lugar a la formación de causa en contra del señor diputado Sergio Bobadilla Muñoz”.

El abogado de la periodista, Miguel Ángel Yáñez, explicó a Contrapoder Chile que “la Corte precisó que el desafuero no implica aún una condena, sino que habilita a que el diputado sea juzgado en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano. Hubo, sin embargo, votos disidentes de cuatro ministros, quienes consideraron insuficiente la prueba acompañada.