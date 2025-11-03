Andrés Gras saca la cara por Chile y gana la Copa Continental de triatlón en Viña del Mar / Wagner Araujo / World Triathlon

Ayer domingo, las aguas y calles de Viña del Mar fueron testigos de la fecha de la Copa del Mundo de triatlón desarrollada en la “Ciudad Jardín” y la Copa Continental, reuniendo a más de 600 deportistas de 300 países.

En torno a la categoría principal, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de trote, el brasileño Manoel Messias se quedó con el primer lugar, superando en el sprint final al portugués João Nuno Batista y el español David Cantero.

En la delegación nacional, Diego Moya fue el mejor ubicado, finalizando en el séptimo lugar, mientras que Andree Buc llegó en el puesto 14.

En tanto, respecto de las damas, la luxemburguesa Jeanne Lehair obtuvo la victoria en un podio que completaron la española Miriam Casillas y la canadiense Sophia Howell.

Por nuestro país resaltó el retorno a las Copas del Mundo en Chile de la histórica Bárbara Riveros, que finalizó en el lugar 21.

Donde nuestros representantes sí pudieron festejar fue en la Copa Continental, donde Andrés Gras obtuvo el primer lugar. En tanto, Dominga Jácome se quedó con el bronce.

El circuito mundial de triatlón continuará durante esta semana en suelo nacional, con la disputa de la fecha en San Pedro de la Paz.