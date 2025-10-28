Iquique albergará una nueva fecha de la World Surf League desde este miércoles / Cedida

Luego de tres años de ausencia, la World Surf League vuelve a tener actividad en aguas nacionales.

La semana pasada se disputó la primera fecha, en el Arica Pro Tour, donde el brasileño Víctor Ferreira se llevó la corona.

Ahora la acción se traslada a Iquique, la capital de la región de Tarapacá, donde los surfistas deberán sortear la ola La Punta, en Playa Cavancha, la cual es reconocida por ser un arrecife de roca donde la rompiente es rápida y poderosa, ideal para vistosas maniobras, que generan espectacularidad y alta puntuación.

El evento arrancará este miércoles 29 de octubre y se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre, con 22.500 dólares en premio a repartir.

Además de Víctor Ferreira, monarca en Arica, también el foco estará puesto entre las hermanas Matilda e Isidora Bultó, dos de las favoritas al título y que compiten de local.

“Volver con campeonatos internacionales es una excelente noticia para nuestros deportistas, ya que les permite medirse con los mejores y crecer profesionalmente dentro del circuito de la World Surf League“, recalcó el presidente de la Federación Chilena de Surf, la que también dispondrá a la ciudad como sede de una fecha del Circuito Nacional de la especialidad, del 4 al 9 de noviembre, asegurando una semana de acción ininterrumpida.