Chile debuta en el Mundial Sub 17: cuándo se estrena La Roja, cuáles son sus rivales y quien transmite por TV / Adnane Elalioui - Comunicaciones FFCH

La espera terminó para la selección chilena sub 17, que esta semana tendrá su debut en el Mundial de la categoría.

El elenco nacional, dirigido por Sebastián Miranda, ya está instalado en Qatar, sede de la cita planetaria juvenil que este año estrenará nuevo formato, ahora con 48 equipos participantes.

El Mundial Sub 17 arranca este lunes, con 12 grupos, donde los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a las llaves de eliminación directa.

La Roja juvenil quedó emparejada en el grupo K, donde debutará el miércoles 5 de noviembre, ante Francia, partido agendado para las 12:45 horas.

Luego, Chile se medirá ante Uganda el sábado 8 de noviembre y el cierre de la fase grupal será el martes 11 de noviembre, contra Canadá. Ambos encuentros están programados a las 09:30 horas.

Todos estos encuentros los podrás seguir junto al equipo de ADN Deportes y ADN.CL. En tanto, los encuentros de La Roja en el Mundial Sub 17 serán transmisión por TV en la señal de Chilevisión.