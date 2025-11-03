;

Chile debuta en el Mundial Sub 17: cuándo se estrena La Roja, cuáles son sus rivales y quien transmite por TV

El elenco nacional vuelve a una cita planetaria juvenil luego de seis años.

Carlos Madariaga

Chile debuta en el Mundial Sub 17: cuándo se estrena La Roja, cuáles son sus rivales y quien transmite por TV

Chile debuta en el Mundial Sub 17: cuándo se estrena La Roja, cuáles son sus rivales y quien transmite por TV / Adnane Elalioui - Comunicaciones FFCH

La espera terminó para la selección chilena sub 17, que esta semana tendrá su debut en el Mundial de la categoría.

El elenco nacional, dirigido por Sebastián Miranda, ya está instalado en Qatar, sede de la cita planetaria juvenil que este año estrenará nuevo formato, ahora con 48 equipos participantes.

Revisa también:

ADN

El Mundial Sub 17 arranca este lunes, con 12 grupos, donde los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a las llaves de eliminación directa.

La Roja juvenil quedó emparejada en el grupo K, donde debutará el miércoles 5 de noviembre, ante Francia, partido agendado para las 12:45 horas.

Luego, Chile se medirá ante Uganda el sábado 8 de noviembre y el cierre de la fase grupal será el martes 11 de noviembre, contra Canadá. Ambos encuentros están programados a las 09:30 horas.

Todos estos encuentros los podrás seguir junto al equipo de ADN Deportes y ADN.CL. En tanto, los encuentros de La Roja en el Mundial Sub 17 serán transmisión por TV en la señal de Chilevisión.

Contenido patrocinado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad