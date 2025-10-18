;

Con dos desde el extranjero: oficializan la nómina de 21 jugadores con que La Roja jugará el Mundial Sub 17

Zidane Yáñez aparece como la principal figura nacional de cara al torneo planetario que se disputará en Qatar.

Carlos Madariaga

Este sábado por la noche, la ANFP oficializó el listado de jugadores citados para defender a Chile en el Mundial Sub 17.

De cara a la cita planetaria que se desarrollará en Qatar, Sebastián Miranda nominó a 21 jugadores.

De todos aquellos, dos militan en el extranjero: el volante Antonio Riquelme, del Real Salt Lake; y el delantero Zidane Yáñez, del New York City FC, este último, figura en la clasificación de La Roja en el Sudamericano.

En cuanto al desglose por equipos en Chile, destaca Colo Colo, que concentra la mayoría de citados con cinco futbolistas.

La Roja formará parte del grupo K, enfrentándose a la siempre favorita Francia (5 de noviembre), Canadá (8 de noviembre) y Uganda (11 de noviembre).

La nómina de Chile para el Mundial Sub 17

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Cristóbal del Río – Universidad Católica

Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

Defensores

Bruno Torres – Colo-Colo

Jaime Poblete – Universidad de Concepción

Matías Orellana – Colo-Colo

Alonso Olguín – Colo-Colo

Martín Jiménez – Audax Italiano

Francisco Daza – Universidad Católica

Mediocampistas

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)

Cristián Díaz – Colo-Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Matías Paris – O’Higgins de Rancagua

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Delanteros

Ian Alegría – Palestino

Zidane Yáñez – New York City F.C (EE.UU)

Javier Gutiérrez – O’Higgins de Rancagua

Yastin Cuevas – Colo-Colo

Jhon Cortés – Universidad de Chile

Amaro Pérez – Universidad Católica

