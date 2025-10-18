Con dos desde el extranjero: oficializan la nómina de 21 jugadores con que La Roja jugará el Mundial Sub 17
Zidane Yáñez aparece como la principal figura nacional de cara al torneo planetario que se disputará en Qatar.
Este sábado por la noche, la ANFP oficializó el listado de jugadores citados para defender a Chile en el Mundial Sub 17.
De cara a la cita planetaria que se desarrollará en Qatar, Sebastián Miranda nominó a 21 jugadores.
De todos aquellos, dos militan en el extranjero: el volante Antonio Riquelme, del Real Salt Lake; y el delantero Zidane Yáñez, del New York City FC, este último, figura en la clasificación de La Roja en el Sudamericano.
En cuanto al desglose por equipos en Chile, destaca Colo Colo, que concentra la mayoría de citados con cinco futbolistas.
La Roja formará parte del grupo K, enfrentándose a la siempre favorita Francia (5 de noviembre), Canadá (8 de noviembre) y Uganda (11 de noviembre).
La nómina de Chile para el Mundial Sub 17
Arqueros
Vicente Villegas – Coquimbo Unido
Cristóbal del Río – Universidad Católica
Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar
Defensores
Bruno Torres – Colo-Colo
Jaime Poblete – Universidad de Concepción
Matías Orellana – Colo-Colo
Alonso Olguín – Colo-Colo
Martín Jiménez – Audax Italiano
Francisco Daza – Universidad Católica
Mediocampistas
Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)
Cristián Díaz – Colo-Colo
Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
Matías Paris – O’Higgins de Rancagua
Joaquín Meneses – Universidad Católica
Nicolás Pérez – Deportes Temuco
Delanteros
Ian Alegría – Palestino
Zidane Yáñez – New York City F.C (EE.UU)
Javier Gutiérrez – O’Higgins de Rancagua
Yastin Cuevas – Colo-Colo
Jhon Cortés – Universidad de Chile
Amaro Pérez – Universidad Católica
