Serie de temblores remeció el norte de Chile: el más fuerte alcanzó magnitud 5,6

La seguidilla de movimientos se concentró en la zona norte y generó preocupación en varias localidades costeras.

Nelson Quiroz

Temblor hoy en Chile

Una seguidilla de sismos se registró durante la jornada de este lunes 3 de noviembre, en distintas zonas del país, concentrándose principalmente en el norte.

El movimiento más fuerte ocurrió a las 12:51 horas, cuando un temblor de magnitud 5,6 —según el Centro Sismológico Nacional— sacudió la costa de la Región de Atacama, a 70 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo y a 31 kilómetros de profundidad.

El sismo fue percibido en diversas localidades como Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Vallenar, generando preocupación entre los habitantes.

Sin embargo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas del país, señalando que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en Chile”.

Minutos antes y después del temblor principal, se registraron otros movimientos de menor magnitud en el norte, incluyendo un sismo de 3,3 a 71 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, y uno de 2,8 al norte de Pica. También se reportaron eventos sísmicos en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Coquimbo, donde un temblor de 4,0 se percibió cerca de La Serena a las 15:00 horas.

De acuerdo con Senapred, no se reportaron daños a personas, alteración de servicios básicos ni infraestructura producto de los movimientos. Las autoridades llamaron a mantener la calma y a informarse por canales oficiales ante la continua actividad sísmica que, según especialistas, es habitual en un país con alta sismicidad como Chile.

